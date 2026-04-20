Sarà presentato mercoledì 22 aprile alle ore 18 presso la Sala Multimediale della Casa delle Culture (via Wiligelmo 80, Modena) nell’ambito di Modena Capitale Italiana del Volontariato 2026, il volume “La persona prima di tutto”, progetto fotografico di Diego Poluzzi, curato dal giornalista Angelo Giovannini per Celloni Editore-gruppo Sigem.
Il libro nasce da un percorso sviluppato all’interno dei servizi dell’ASP Terre di Castelli “Giorgio Gasparini” e raccoglie 90 fotografie in 120 pagine, con l’obiettivo di raccontare il mondo dei servizi alla persona mettendo al centro le relazioni, la dignità e l’umanità dei soggetti coinvolti.
Anziani, bambini, persone con disabilità, operatori ed educatori diventano protagonisti di un racconto visivo che supera la dimensione istituzionale per restituire uno sguardo autentico sulla quotidianità della cura. Il progetto si inserisce nel solco della mostra fotografica diffusa da cui prende origine, ampliandone contenuti e profondità narrativa.
All’incontro interverranno: Diego Poluzzi, autore; Angelo Giovannini, curatore; Valter Reggiani, presidente Casa delle Culture; Alberto Caldana, presidente Centro Servizi Volontariato di Modena; modera Giovanni Gualmini, capo redattore della Gazzetta di Modena. L’appuntamento rappresenta un momento di riflessione pubblica sul valore dei servizi alla persona e sul ruolo delle comunità nel promuovere inclusione e cura, attraverso un linguaggio – quello fotografico – capace di rendere visibili storie spesso poco raccontate.