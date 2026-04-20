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Un uomo di 49 anni di Montecchio Emilia, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti, si trova nuovamente al centro di una vicenda giudiziaria. Nonostante la misura restrittiva, sembra che l’attività illecita non si fosse mai arrestata del tutto. Nel corso di recenti controlli effettuati dai Carabinieri della stazione locale, l’uomo è stato trovato in possesso di un panetto di hashish presso la sua abitazione.

Questo ha portato la Procura della Repubblica di Reggio Emilia, guidata dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, a richiedere e ottenere dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia la revoca dei domiciliari, convertiti in custodia cautelare in carcere. Nel pomeriggio dello stesso giorno, i Carabinieri hanno dato esecuzione al provvedimento, arrestando il soggetto e conducendolo presso la casa circondariale di Reggio Emilia. Il procedimento penale, ancora in fase preliminare, prosegue per gli opportuni approfondimenti al fine di determinare eventuali ulteriori responsabilità e sviluppare l’azione penale.