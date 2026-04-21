

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



La città di Sasso Marconi festeggia l’anniversario della Liberazione con una serie di iniziative che, nell’80° della Repubblica e del voto alle donne, puntano soprattutto ad evidenziare il ruolo fondamentale delle donne nella Resistenza e nelle Istituzioni democratiche. Il programma eventi, messo a punto insieme ad ANPI Sasso Marconi, comprende appuntamenti istituzionali, mostre, proiezioni e momenti di intrattenimento e spettacolo, realizzati con il supporto delle associazioni locali.

Si comincia domani, mercoledì 22 aprile, con la proiezione del film “Diari della Liberazione”. Si tratta di un documentario che, intrecciando i diari scritti da tre donne a Milano, Parigi e Berlino, ripercorre il turbolento periodo della Liberazione grazie a un’originale combinazione di animazione digitale, testimonianze e immagini d’archivio. Appuntamento alle ore 21 al Cinema comunale. Dopo la proiezione, incontro con gli autori del film, Chiara Arcone e il nostro concittadino Matteo Parisini.

Si prosegue venerdì 24 con una serata a teatro. Al Teatro comunale va in scena “Chiamateci Partigiane!”, spettacolo della Compagnia dei Merli Bianchi dedicato alle donne partigiane che hanno reso possibile la Resistenza. Un intenso lavoro di ricerca drammaturgica e storica che, tra musica e suggestioni sceniche, restituisce volti, nomi e voci delle tante figure femminili che si sono battute per la libertà.

Lo spettacolo fa parte della rassegna “La storia siamo ANCHE noi”, della Coop. Lo Scoiattolo, ed è inserito nel cartellone del Festival Narrativo del Paesaggio.

La giornata di sabato 25 aprile si apre con la commemorazione di partigiani e antifascisti caduti per mano dei nazisti: prevista in mattinata la deposizione di corone presso i cippi distribuiti sul territorio.

Nel pomeriggio le celebrazioni ufficiali in Piazza dei Martiri della Liberazione, precedute (ore 14) da “Memoria in Cammino”, trekking adatto a tutti che dalla piazza porterà i partecipanti a visitare l’Aula della Memoria di Colle Ameno – il borgo di Pontecchio che durante la II Guerra Mondiale fu sede di un campo di concentramento – e Rio Conco, teatro dell’eccidio dell’8 settembre 1944.

Alle 16.30, al rientro dei camminatori, gli interventi istituzionali del sindaco Roberto Parmeggiani, della Vice Sindaca con delega alla Memoria, Ilaria Indovini, e dei rappresentanti della locale sezione di ANPI, che introdurranno l’orazione ufficiale di Giorgia De Giacomi (Consigliera comunale di Bologna) sul ruolo delle donne nelle Istituzioni, ieri e oggi. Dopo l’omaggio ai Caduti, con la deposizione di una corona al vicino Giardino della Memoria, si rientra in piazza per chiudere i festeggiamenti con il concerto dei musicisti della scuola “Music Factory” di Sasso Marconi.

In Piazza dei Martiri, dove per tutta la durata della manifestazione funzionerà il punto ristoro dell’Agriturismo Cà Bianca, sarà possibile visitare anche la mostra “Donne e Istituzioni a Sasso Marconi”, che propone un percorso storico sulle figure femminili della politica locale, frutto delle ricerche d’archivio condotte dai volontari del Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe”