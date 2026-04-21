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Claudio Riso è stato eletto stamattina a larga maggioranza dall’Assemblea Generale segretario provinciale del sindacato lavoratori agro-industria Flai Cgil Modena. L’Assemblea generale Flai si è espressa con quasi il 90% dei voti a favore. Erano presenti ai lavori dell’Assemblea Generale, Alessandro De Nicola segretario Cgil Modena, Valerio Bondi segretario regionale Flai Cgil Emilia Romagna e Silvia Guaraldi segretaria nazionale Flai/Cgil.

Riso, 53 anni, lavora in Cgil dal 2001 e ha alle spalle un’intensa attività sindacale. I suoi esordi sono nel sindacato atipici Nidil/Cgil dove rimare sino al 2005 quando passa alla Fiom/Cgil come funzionario in diverse zone Castelfranco/Nonantola, Modena, Mirandola. Nel 2010 entra in segreteria confederale provinciale Cgil con delega a mercato del lavoro, immigrazione e formazione/ricerca/università. Nel 2017 è eletto segretario del sindacato università ricerca e alta formazione artistica e musicale Flc Cgil dove è rimasto per 8 anni sino a scadenza di mandato, passando poi alla Flai Cgil come funzionario sul “distretto delle carni” di Castelnuovo.

“Ringrazio l’Assemblea Generale per la fiducia accordatami” ha detto Riso subito dopo la sua elezione. Le tensioni geopolitiche ed economiche stanno aggravando le condizioni di lavoratrici e lavoratori, tra aumento dei costi, inflazione e riduzione del welfare, rendendo sempre più urgente un rafforzamento dell’azione sindacale.

“Sul tema della legalità e dei diritti – ha detto Riso – proseguirà l’impegno della Flai Cgil contro caporalato, lavoro irregolare e distorsioni nel sistema degli appalti, con l’obiettivo di garantire condizioni dignitose, stabilità occupazionale e piena tutela dei diritti”.

La tutela della salute e sicurezza resta una priorità: agricoltura e industria alimentare continuano a essere tra i settori più esposti a rischi, con il rischio calore nelle campagne durante l’estate e infortuni e malattie professionali ancora rilevanti nelle aziende del settore. “Per questo – ha aggiunto il neo segretario – è necessario rafforzare prevenzione, controlli, contrattazione su ritmi e carichi di lavoro, e azioni di informazione e tutela per proteggere concretamente le lavoratrici e i lavoratori”.

“Dovremo inoltre lavorare sul rafforzamento dell’azione sindacale e delle tutele – ha concluso Riso – puntando a consolidare presenza e rappresentanza nei luoghi di lavoro, investendo su delegati, contrattazione, sicurezza e innovazione, per rispondere alle sfide future e diventare un punto di riferimento sempre più forte per lavoratori e territorio”.

Claudio Riso subentra a Nicola Pessolano destinato ad altri incarichi nell’organizzazione. Ad entrambi i migliori auguri di buon lavoro.