

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Lunedì 20 aprile si sono chiusi i bandi per richiedere i contributi economici per far partecipare bambini e bambine, ragazzi e ragazze a un servizio estivo.

I due bandi, uno dedicato alla partecipazione ai servizi estivi (centri estivi e Scuole aperte tutto l’anno – Estate) rivolti alla fascia 3-14 anni, e uno ai soggiorni estivi rivolti alla fascia 11-17 anni, permettevano, grazie al sostegno di Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna, alle famiglie residenti nel Comune di Bologna e con un’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità fino a 35 mila euro di richiedere un contributo fino a 300 euro per i centri estivi e fino a 550 per i soggiorni.

I dati raccolti alla chiusura dei due bandi confermano che, rispetto alla scorsa estate c’è stato un incremento nel numero di richieste, soprattutto per il bando dedicato ai soggiorni estivi.

Per quanto riguarda il bando dedicato ai Centri estivi convenzionati con il Comune e alle attività estive di Scuole aperte tutto l’anno – Estate, sono arrivate 7.106 domande di contributo, a fronte delle 7.089 arrivate nel 2025.

Per il bando dedicato ai contributi per partecipare ai soggiorni estivi, le domande sono state 180 a fronte di 22 nel 2025. Questo aumento significativo è dovuto all’ampliamento non solo della fascia di età (quest’anno rivolti non solo a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 17 anni che abbiano frequentato la scuola secondaria di secondo grado ma anche a chi ha frequentato la scuola secondaria di primo grado) ma anche dell’offerta del numero di soggiorni.

Si ricorda che fino a tutta la giornata di lunedì 27 aprile è ancora possibile presentare domanda online di iscrizione ai Centri estivi convenzionati con il Comune per chi ha da 3 a 14 anni. Si possono scegliere fino a due alternative di Centri estivi per ogni turno indicato e che la domanda è modificabile solo nella versione bozza: dopo l’invio definitivo non si potranno più apportare modifiche. Con la presentazione della domanda si riceveranno via email un link e un codice richiedente, che serviranno per la conferma nella fase successiva, dal 5 all’8 maggio 2026.

Dalle ore 13 del 5 fino a tutto l’8 maggio, infatti, bisognerà confermare l’iscrizione: per farlo sarà necessario collegarsi al link ricevuto via email al momento dell’invio della domanda e inserire il codice richiedente. Il link rimanda a una pagina, ospitata in un Cloud dedicato, creata appositamente per gestire le conferme delle domande di iscrizione.

https://www.comune.bologna.it/servizi/educazione-formazione/iscrizione-servizi-estivi

Sempre a partire dalle ore 13 del 5 maggio sarà possibile presentare le domande di iscrizione ai soggiorni estivi: in questo caso le domande non andranno presentate attraverso il portale Iperbole ma direttamente online sul sito dei soggetti gestori dei singoli soggiorni estivi.

https://www.comune.bologna.it/servizi/educazione-formazione/iscrizione-soggiorni-estivi