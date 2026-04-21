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L’Associazione di protezione ambientale e animale ‘Accademia Cronos’ e l’associazione ‘Io non ho paura del lupo’ hanno organizzato una serata informativa aperta a tutti dal titolo ‘Conoscere il lupo’… e sfatare così falsi miti. L’appuntamento è per mercoledì 22 aprile, ore 20:30, presso la sala eventi L. Famigli di Spilamberto.

Sarà un’occasione per andare oltre semplificazioni e luoghi comuni, e provare a capire meglio come vive questo animale, come si comporta e perché oggi è così importante parlarne in modo serio, informato e basato sui dati.

Si parlerà di biologia, comportamento, presenza del lupo nei nostri territori, rapporto con le attività umane e strumenti utili per costruire una coesistenza più consapevole. Relatore Daniele Eccoti di IO NON HO PAURA DEL LUPO.

La partecipazione è libera e gratuita.