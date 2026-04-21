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Giovedì 23 aprile alle ore 21 all’Auditorium Enzo Ferrari è in programma il concerto dell’Officina del Battagliero, gruppo musicale fondato con l’intento di recuperare e divulgare lo stile e il linguaggio della musica folcloristica nata e cresciuta a partire da metà 800 lungo le terre che costeggiano il torrente Enza e dividono la provincia di Reggio e Parma. E’ oggi l’unica realtà musicale italiana in grado di riproporre fedelmente lo stile straordinario e “battagliero” di Tienno Pattacini, autore del valzer “Battagliero”, uno dei brani più apprezzati e suonati dalle Orchestre da ballo italiane, con capacità espressiva ed equilibrio.

Un progetto che ha l’ambizione di rendere vitale la relazione fra musica colta-classica e musica folcloristica: due tradizioni che convivono nel grande albero genealogico storico-musicale. L’ingresso è gratuito. L’evento è proposto nell’ambito del progetto Unexpected Maranello, rassegna di incontri pubblici che vuole raccontare gli aspetti più autentici e meno conosciuti del territorio attraverso le tradizioni, la musica, la cucina, il dialetto, realizzata da Città di Maranello, ATER Fondazione, Unexpected Italy con il sostegno della Fondazione di Modena.