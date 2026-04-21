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In anteprima della settima edizione del Festival della Giustizia Penale, dal titolo “Difendere. L’innocente, il colpevole, i diritti”, Giovedì 23 aprile alle 21, presso l’Auditorium Spira mirabilis di Via Pagani 25 a Formigine, si terrà l’incontro con il noto psichiatra Paolo Crepet.

L’evento a ingresso gratuito, che ha fatto registrare il tutto esaurito a poche ore dall’apertura delle prenotazioni, è intitolato “Riprendersi l’anima. Radici e ali per difendere il futuro dei giovani” e si configura come la prima presentazione nazionale del nuovo libro di Crepet.

Afferma la Sindaca di Formigine Elisa Parenti: “L’attesa e l’entusiasmo che circondano l’incontro con il professor Paolo Crepet confermano quanto sia profonda, nella nostra comunità, la necessità di riflettere sul futuro delle nuove generazioni. Ospitare la prima presentazione nazionale del suo nuovo libro non è solo un onore culturale, ma una scelta precisa. Questa iniziativa, infatti, si inserisce coerentemente nel solco dell’impegno che la nostra Amministrazione persegue nel sostegno alle famiglie e alla genitorialità. Siamo convinti che difendere i diritti, tema centrale del Festival della Giustizia Penale, passi inevitabilmente attraverso la capacità di ascoltare e guidare i nostri ragazzi, fornendo loro quelle “radici e ali” di cui parla Crepet. Investire in momenti di approfondimento gratuito e di alta qualità significa stare al fianco dei genitori e degli educatori nelle sfide quotidiane, per questo ringraziamo Lapam per il sostegno”.

Continua Guido Sola, Presidente del Festival della Giustizia Penale: “Il Festival si conferma, anche in questa occasione, una casa aperta e plurale, capace di accogliere tutte le voci che desiderano interrogarsi, con rigore e sensibilità, sui temi della giustizia penale. Siamo grati a Formigine per l’ospitalità e per aver condiviso questo percorso di avvicinamento alla nuova edizione. Un ringraziamento speciale al professor Paolo Crepet, la cui presenza e disponibilità rappresentano un valore prezioso per il dibattito pubblico e per la comunità”.

Dichiara inoltre Elena Lenzini, membro del Comitato Organizzativo del Festival della Giustizia Penale: “Con il dottor Paolo Crepet mi lega un rapporto di stima e amicizia che si è consolidato nel corso di oltre dieci anni. Oltre a essere un professionista instancabile e autorevole, è una persona di rara sensibilità e attenzione, qualità che ho avuto modo di riscontrare costantemente nel tempo. La sua presenza a Formigine, per la prima presentazione nazionale del suo nuovo libro, “Riprendersi l’anima”, rappresenta per noi un motivo di sincera gratitudine e orgoglio: anche grazie a figure come la sua, il Festival può continuare a promuovere, con forza e credibilità, un dialogo aperto sui temi della giustizia, del garantismo e della libertà”.

Conclude Angelica Martina, Responsabile della sede Lapam Confartigianato di Formigine: “Come associazione siamo attori protagonisti del territorio e, tra i nostri obiettivi, c’è anche quello di promuovere e diffondere tra le imprese una crescente attenzione ai temi sociali. In passato, come Lapam Confartigianato, abbiamo avuto ospite Paolo Crepet in più occasioni e ne conosciamo il valore umano e culturale. Crediamo quindi che essere partner di questa iniziativa rappresenti un impegno concreto verso la comunità in cui operiamo. Sostenere momenti di confronto e riflessione significa contribuire alla crescita civile e culturale del territorio, promuovendo al tempo stesso una visione d’impresa responsabile, attenta non solo agli aspetti economici, ma anche al proprio ruolo sociale e al benessere collettivo”.