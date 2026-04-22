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Anche per l’anno scolastico 2025/26, l’Arma dei Carabinieri prosegue il proprio impegno nel promuovere, presso le scuole di ogni ordine e grado, iniziative dedicate alla diffusione della Cultura della Legalità ed alla conoscenza delle Istituzioni che, quotidianamente, operano per la sicurezza della collettività.

Ieri, i Carabinieri della Compagnia di Carpi e della Stazione di Cavezzo hanno incontrato circa 30 genitori degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Giacomo Masi” di Cavezzo, conversando su legalità, bullismo, cyberbullismo e sicurezza in rete.

Grazie alla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Anna Perretta, che ha fortemente voluto l’iniziativa, i Carabinieri hanno illustrato le funzioni ed i propri compiti, affrontando tutte le tematiche oggetto dell’incontro.

L’iniziativa ha voluto offrire, in modo semplice e coinvolgente, spunti di riflessione da approfondire a scuola ed in famiglia, nella consapevolezza che promuovere nei più giovani una visione critica della realtà e fornire solide basi di coscienza civica, rappresenti oggi un investimento fondamentale per il futuro.