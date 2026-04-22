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I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Parma hanno recentemente eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso una struttura residenziale per anziani di Parma, nell’ambito delle attività istituzionali volte alla tutela della salute pubblica e, in particolare, delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Nel corso dell’attività ispettiva sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie nei locali destinati alla dispensazione e alla manipolazione degli alimenti. In particolare, è stata rilevata la presenza diffusa di insetti volanti, soprattutto in prossimità delle finestre, dove le zanzariere risultavano sollevate e dunque non idonee a garantire un’adeguata protezione degli ambienti destinati alla preparazione dei pasti.

Tale situazione assume particolare rilevanza in considerazione della tipologia di utenza ospitata nella struttura. Gli anziani, infatti, rappresentano una categoria fragile, spesso caratterizzata da condizioni di salute compromesse e da una maggiore suscettibilità a infezioni e contaminazioni alimentari.

Al legale responsabile della struttura è stata contestata la violazione amministrativa prevista dalla normativa vigente, con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.

I controlli dei carabinieri del NAS proseguiranno nelle prossime settimane nelle province di Parma, Piacenza, Modena e Reggio Emilia, al fine di garantire elevati standard di sicurezza nelle strutture socio-sanitarie e assicurare che ogni ambiente destinato alla cura e all’assistenza degli anziani rispetti pienamente i requisiti previsti a tutela della loro salute e del loro benessere.