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Si è tenuto ieri pomeriggio, presso il Palazzo del Governo, un incontro istituzionale tra il Prefetto, dott. Salvatore Angieri, il Vicepresidente della AC Reggiana Calcio 1919, Giuseppe Fico, e il Segretario Generale della AC Reggiana Calcio 1919, Nicola Simonelli.

Al centro del colloquio, svoltosi in un clima di proficua collaborazione, il ruolo sociale dello sport come strumento di contrasto al disagio giovanile e l’importanza dell’inclusione delle persone con disabilità nel tessuto sportivo e sociale del territorio, abbattendo le barriere.

L’incontro ha permesso di approfondire la funzione del calcio e dello sport in generale non solo come competizione agonistica, ma come presidio di legalità. È stata condivisa la necessità di intervenire sulle crescenti forme di fragilità che colpiscono le fasce più giovani della popolazione, promuovendo modelli positivi basati sul rispetto delle regole e la disciplina.

In tale contesto, la Reggiana Calcio ha manifestato la propria piena disponibilità ad avviare progetti mirati alla prevenzione del disagio.

A conclusione dell’incontro il Prefetto ha dichiarato “è importante l’attenzione che con il vostro lavoro dedicate ai giovani; i valori dello sport li responsabilizzano e li educano alle buone prassi, evitando situazioni di disagio e favorendo l’inclusione. L’attenzione verso il tema sport-disabilità vi onora”.