I Vigili del fuoco di Reggio Emilia, oggi sono intervenuti in via Guido da Baiso, in città, per soccorrere un gatto incastrato nella cinghia di distribuzione di un’autovettura.
L’animale è stato recuperato e consegnato all’Enpa per le cure del caso.
Reggio Emilia, gatto incastrato nel vano motore di un’auto liberato dai Vigili del fuoco
I Vigili del fuoco di Reggio Emilia, oggi sono intervenuti in via Guido da Baiso, in città, per soccorrere un gatto incastrato nella cinghia di distribuzione di un’autovettura.