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Questa mattina prima dell’inizio delle lezioni, nel piazzale davanti all’Istituto Volta un gruppo di studenti avrebbe deciso di incontrarsi per chiarimenti circa un contenzioso nato per futili motivi qualche giorno prima.

Alla scena avrebbe assistito un altro ragazzo non coinvolto, più grande rispetto ai “contendenti”, il quale avrebbe raccomandato loro di limitarsi a chiarimenti verbali. Un paio dei giovani componenti il gruppetto non avrebbe gradito l’intromissione del ragazzo, a questo punto sarebbero partiti un paio di pugni: uno di questi ha raggiunto uno dei giovani del gruppo al volto causandogli un piccolo taglio (poi medicato con tre punti di sutura). Grazie all’immediato intervento della Polizia Locale, impegnata in loco nel presidio quotidiano del Polo scolastico, la lite è subito finita.

E’ stato poi chiesto l’intervento della Polizia di Stato, alla quale la Dirigenza scolastica ha fornito le riprese delle telecamere di videosorveglianza, mettendo a disposizione gli spazi per permettere il colloquio con i giovani coinvolti e ricostruire l’accaduto.

La Dirigente della Scuola, Dott.ssa Sabrina Paganelli, nel ringraziare la Polizia Locale per il costante presidio dell’area dell’istituto che ha permesso di intervenire immediatamente, fa sapere che per quanto riguarda la “parte disciplinare, questa verrà portata avanti dalla scuola sulla base delle singole responsabilità. Una volta chiarita la dinamica, si procederà per quanto di competenza da parte degli Organi Collegiali”.