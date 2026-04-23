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«Ho appreso con profondo dolore la notizia della scomparsa del Generale Stefanizzi», dichiara il Presidente Braglia. «È stato un Ufficiale Generale di grande valore e un servitore dello Stato esemplare, capace di interpretare ogni incarico con rigore, equilibrio, competenza e un profondo senso del dovere. Ma insieme al profilo altissimo del Comandante, resta in tutti noi il ricordo di un uomo perbene, di grande umanità, che ha saputo unire autorevolezza e sensibilità».

Con queste parole il Presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia, esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del Generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri Maurizio Stefanizzi, già Comandante Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto”.

Il Generale Stefanizzi, nel corso della sua carriera, ha lasciato un segno profondo nelle istituzioni e tra i cittadini. «Chi ha avuto modo di conoscerlo – prosegue Braglia – conserva il ricordo di un militare esemplare e di un uomo sincero, legato profondamente al proprio dovere e ai territori che ha servito con dedizione».

Il Presidente conclude con un pensiero di vicinanza: «Ai suoi cari, all’Arma dei Carabinieri e a tutti coloro che oggi ne piangono la perdita rivolgo, con commozione, il mio più sentito pensiero di cordoglio».

Dopo la formazione nella scuola militare della Nunziatella di Napoli dove ha studiato tra il 1976 e il 1979, ha frequentato il 161esimo corso dell’Accademia militare di Modena. Da qui è iniziata una prestigiosa carriera all’interno dell’Arma che lo ha portato ad incarichi di primo piano in diversi comandi provinciali. Dal 2023, era comandante interregionale “Vittorio Veneto”, con competenza su Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.