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Nell’ambito del più ampio programma di eventi promosso e patrocinato dall’Amministrazione comunale di Sassuolo in occasione dell’Ottantunesimo anniversario della Liberazione dal Nazismo e Fascismo (1945-2026), con il patrocinio di ANPI-Comitato comunale di Sassuolo, venerdì 24 aprile alle ore 18 si terrà presso la sede dello Studio Sulla via della Pace, via Fenuzzi n. 31, a Sassuolo, promotore dell’evento, l’apertura della mostra di tavole disegnate e la presentazione del romanzo a fumetti di Giorgio Franzaroli “Orrido Familiare -Achtung Minen!”, edito da POP Edizioni.

All’evento culturale sarà presente l’autore, con il quale dialogheranno l’architetto Gian Lorenzo Ingrami, promotore e Maria Antonia Bertoni. Il volume è il terzo di una trilogia.

Nell’Italia del dopoguerra, allo sbando dopo un ventennio di oppressione, la ricerca di verità e giustizia si scontra con il nuovo assetto imposto dai vincitori. Pacificazione contro la giustizia sommaria per i collaborazionisti, l’amnistia, l’attentato a Togliatti. Le privazioni, gli aiuti dagli americani, la borsa nera, in una vita tra le macerie, la miseria, le bombe inesplose. La generazione che esce dalle atrocità del fascismo si ripropone di non ripetere più quegli orrori, ma non è un percorso facile.

Con i suoi intensi disegni, Giorgio Franzaroli, disegnatore satirico per importanti riviste (Frigidaire, Comix, Linus, L’Unità, Cuore, Il Fatto quotidiano), la cui famiglia è originaria di Montese ma ha radici anche in Istria, torna a raccontarci una Storia più grande, che non può essere riscritta nè addolcita. ll tratto suggestivo dell’autore restituisce con incalzante sincerità le vicissitudini della popolazione, le difficoltà, le paure e i sacrifici di fronte a un futuro dai tratti ancora incerti.

E’ il terzo romanzo a fumetti di Giorgio Franzaroli, dopo Orrido famigliare (2020) e Orrido famigliare -Primavera di bellezza (2021). Il messaggio del progetto narrativo di Orrido famigliare resta , così, dolorosamente attuale: custodire la memoria come atto di responsabilità verso il futuro.