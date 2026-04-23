

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Si è svolta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 22 aprile 2026, all’interno del Palazzo comunale di Vergato, l’inaugurazione della mostra “Un lupo per amico”, iniziativa che ha visto una significativa partecipazione di bambini, famiglie, insegnanti e cittadini.

L’evento ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso di educazione ambientale, promosso dalle Guardie Ecologiche Volontarie di Vergato e Bologna, che nei mesi scorsi ha visto coinvolto le scuole del territorio in un progetto dedicato alla conoscenza del lupo e al suo ruolo nell’equilibrio naturale dell’ecosistema appenninico. Attraverso attività didattiche e laboratori, i più piccoli sono stati accompagnati in un cammino di scoperta e sensibilizzazione, approfondendo aspetti legati alla fauna selvatica, alla biodiversità e al rapporto tra uomo e ambiente.

Il pomeriggio inaugurale si è aperto con lo spettacolo “Al lupo al lupo!”, tenutosi presso la Bottega dei Burattini di Vergato e curato dal Circolo Galeazzo Marescotti, capace di coinvolgere con entusiasmo e divertimento i numerosi bambini presenti. Al termine di questa prima tappa, il percorso è proseguito con la visita alla mostra allestita nell’atrio della Sala Consiliare, dove le fotografie del naturalista Antonio Iannibelli si sono intrecciate con i disegni e gli elaborati realizzati dagli alunni, i veri protagonisti dell’iniziativa.

L’esposizione resterà visitabile fino al 27 aprile, in tutte le mattine dalle 8:30 alle 12:30, con apertura straordinaria il giovedì pomeriggio fino alle 18:00.

“L’Amministrazione comunale di Vergato – si legge sui social – rivolge un sentito ringraziamento alle Guardie Ecologiche Volontarie di Vergato e Bologna per la loro preziosa attività nel territorio, ai volontari Davide Ghini e Antonio Iannibelli per questa opportunità, alla Bottega dei Burattini e al Circolo Marescotti per la loro collaborazione, agli insegnanti, alle famiglie e a tutti gli studenti per la splendida partecipazione. Una bellissima iniziativa che ha saputo coniugare educazione, cultura e sensibilizzazione ambientale, rafforzando il legame tra la scuola, il territorio e i giovani”.