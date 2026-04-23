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“Una notizia positiva che auspicavamo da tempo, importante per la sicurezza del nostro territorio”. Con queste parole Mauro Salvatori, Presidente di Confesercenti Area Città di Modena, esprime soddisfazione per l’accoglimento da parte del Governo dell’ordine del giorno a prima firma dei deputati modenesi Stefano Vaccari e Maria Cecilia Guerra (Partito Democratico), a cui si è aggiunta anche la firma della deputata Daniela Dondi (Fratelli d’Italia).

Presentato ed accolto nell’ambito della conversione del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, in materia di sicurezza pubblica, impegna ora il Governo a completare l’iter per elevare la Questura di Modena in fascia A.

“Confesercenti Modena chiede da tempo questo passaggio – spiega Salvatori – che significa più agenti sul territorio, un organico stabile e maggiormente adeguato alle attuali esigenze. Una città più sicura non solo protegge residenti e commercianti, ma è presupposto fondamentale per il turismo e per l’intera economia urbana”.

“Ringraziamo i parlamentari che hanno portato avanti e sostenuto questa richiesta, esprimendo reale attenzione ai problemi del territorio. Ora auspichiamo che l’ordine del giorno si traduca rapidamente in atti concreti, a vantaggio del presidio e della vivibilità della nostra città e dell’intera area provinciale. Da parte della nostra Associazione esprimo inoltre il ringraziamento alle forze dell’ordine che quotidianamente operano con impegno per la sicurezza del territorio” conclude Salvatori.