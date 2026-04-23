

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Un giovane di 25 anni, di origini nordafricane e già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati simili, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Rubiera con l’accusa di furto. L’intera vicenda trae origine dalla sottrazione di una bicicletta parcheggiata davanti a una scuola media del comune emiliano nella mattinata dell’11 marzo scorso.

Secondo la ricostruzione, uno studente aveva lasciato la sua bicicletta nelle apposite rastrelliere all’ingresso dell’istituto per poi entrare a lezione. Al termine dell‘orario scolastico, il ragazzo si è accorto che il mezzo era stato rubato. Sua madre, una volta messa al corrente dell’accaduto, ha immediatamente sporto denuncia presso la caserma locale. I militari, avviando le indagini, hanno analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza installato nei pressi della scuola. Dai filmati emergeva il profilo di un giovane che, intorno alle 10:00, si avvicinava alle rastrelliere e si impossessava della bicicletta per poi dileguarsi rapidamente. Sebbene le riprese non fossero perfettamente nitide, grazie a una minuziosa analisi dell’aspetto fisico, del vestiario e dell’andatura, i Carabinieri hanno individuato il presunto colpevole. Gli investigatori lo hanno riconosciuto come soggetto già noto per reati commessi utilizzando un modus operandi analogo.

Gli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari sono stati sufficienti per denunciare il sospettato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia. Il procedimento giudiziario, sotto la direzione del Procuratore Calogero Gaetano Paci, proseguirà ora con ulteriori accertamenti volti a determinare le responsabilità penali e valutare eventuali azioni future.