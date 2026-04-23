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Sabato 25 aprile si svolgerà a San Felice sul Panaro la celebrazione dell’81esimo anniversario della Liberazione. Si comincia alle 8.45 con il raduno del Comitato permanente per la Memoria e le Celebrazioni e le autorità presso il cimitero di San Biagio, dove sarà deposta una corona d’alloro sulla lapide di Agostino Baraldini. Alle 9 sarà deposta un’altra corona di alloro presso il Cippo di Rivara. Alle 9.15, al Parco Marinai d’Italia, alzabandiera e deposizione di una corona d’alloro. Alle 9.30 deposizione corona d’alloro anche al Monumento ai Caduti in piazza Castello. A seguire interventi di Amministrazione comunale, Anpi, Associazione nazionale bersaglieri, sezioni di San Felice sul Panaro e degli alpini.

Alle 10 corteo per le vie del centro e deposizione di una corona d’allora alla casa dell’ammiraglio Carlo Bergamini. Alle 10.30 santa messa celebrata nella chiesa di piazza Italia. In caso di maltempo gli interventi si svolgeranno al termine della messa. I cittadini sono invitati a partecipare e a esporre il Tricolore. Organizzano il Comune di San Felice e il Comitato permanente per la Memoria e le Celebrazioni. A seguire, alle 13, presso Laghetti Palazzi in via Canalino, 2218, ci sarà un pranzo per festeggiare la Liberazione, menù di 25 euro, il cui ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto per iniziative culturali e celebrative destinate alla cittadinanza. Per prenotazioni: 335/1575788 (Giampaolo Palazzi), 347/8882663 (Elettra Carrozzino), 351/3280061 (Rocco Paltrinieri).

12° EDIZIONE DEL TORNEO DI PRIMAVERA, 5° MEMORIAL ALBERTO SETTI

Sabato 25 aprile a San Felice sul Panaro, presso lo stadio Bergamini, dalle 9.30 alle 17.30, si svolgerà la 12° edizione del Torneo di Primavera, 5° Memorial Alberto Setti. A fronteggiarsi le squadre calcistiche under 13 di professionisti di Bologna, Modena, Carpi, Sassuolo, Reggiana, Cesena, Padova, Empoli e Parma. Il Torneo ha una valenza nazionale ed è riconosciuto dagli addetti ai lavori come uno dei più importanti in Italia. Nelle edizioni scorse sono passati da San Felice calciatori del calibro di Giacomo Raspadori, Sandro Tonali, Luca Reggiani, Jacopo Fazzini, Alessandro Zanoli e altri ancora, solo per dare un’idea dell’importanza che nel tempo ha assunto la manifestazione, il cui scopo, oltre a mostrare giovanissimi talenti, è anche quello di ricordare Alberto Setti, giornalista e grande sportivo sanfeliciano a cui è intitolato il campo sportivo in sintetico su cui si gioca la competizione di calcio a nove del 25 aprile. Le squadre partecipanti sono divise in tre gironi e gli incontri si susseguono non stop per tutta la giornata, con le finali dal primo al nono posto dalle 14 alle 17 e le premiazioni alle 17.15. In funzione uno stand gastronomico. L’iniziativa è organizzata da Medolla San Felice Asd e Comune di San Felice. «Siamo orgogliosi di tagliare il traguardo della dodicesima edizione del Torneo di calcio under 13, che da cinque anni si disputa nel vivo ricordo dell’indimenticabile Alberto Setti – ha dichiarato l’assessore allo Sport Paolo Pianesani – quest’anno lo stadio Bergamini celebra un’importante novità: l’unione calcistica di due società e due paesi, San Felice e Medolla, segno di una sinergia vincente sul territorio. Come amministratore, sono grato al gruppo dirigenziale che ha saputo rilanciare l’attività giovanile, rendendola un faro per la nostra comunità. In un momento storico segnato dal disagio giovanile, lo sport è il miglior antidoto sociale: aggrega i ragazzi, li allontana dall’isolamento dei cellulari e insegna loro a stare insieme. Un grazie di cuore agli organizzatori e a chi, ogni giorno, dedica il proprio tempo ai nostri giovani. Buon Torneo di Primavera a tutti».