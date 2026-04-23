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Settantacinque auto storiche e 130 iscritti. Anche la quarta edizione del raduno “Ruote storiche” ad Albinea, andata in scena domenica 19 aprile, è stata un grande successo.

I cittadini e i curiosi presenti hanno potuto osservare diversi tipi di veicoli: dalle vetture degli anni ’50, fino a mezzi degli anni 90.

Le vetture sono state esposte in piazza Cavicchioni fino a metà mattina e numerosi sono stati gli appassionati che hanno apprezzato i modelli esposti. Alle ore 10.30 la colonna è partita in direzione del caseificio del Cigarello di Carpineti, transitando per la frazione di San Giovanni di Querciola e Regnano, con un tour che ha mostrato lungo la strada le bellezze naturalistiche del territorio.

Al caseificio si è svolta una visita in cui sono state illustrate le tecniche di produzione del Parmigiano-Reggiano, con assaggio dei prodotti. Al termine della visita, l’itinerario è proseguito sui colli reggiani per concludersi al ristorante “la Piola” di Baiso.

“La manifestazione è stata molto apprezzata sia dai partecipanti che dai visitatori, che hanno potuto ammirare l’esposizione delle vetture che spaziavano partendo dalle piccole 500 arrivando alle Ferrari, e ricoprivano tutto il periodo storico dal dopoguerra fino agli anni 90 – spiega il vice sindaco Leonardo Napoli – L’evento di domenica conferma che l’interesse e l’attrattività turistica per territorio albinetano sono in crescita, e i tanti appassionati e visitatori presenti ne sono la prova. Crediamo che la valorizzazione delle auto d’epoca, che fanno parte del nostro patrimonio storico automobilistico, sia importante, così come la promozione delle eccellenze del territorio, come il Re dei formaggi e la cucina emiliana. Vorremmo ringraziare il Camer Club di Reggio e tutti gli appassionati”.