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Un masterclass per la cura di sé o un’attività sportiva all’aperto, un corso di cucina o una giornata dedicata alla creatività: che cos’è esattamente che può far star bene una persona? L’Amministrazione di Vignola invita i cittadini a rispondere a un questionario per contribuire a costruire concretamente la prima “Giornata del Benessere” di Vignola, che sarà programmata per il prossimo autunno.

Durante l’incontro pubblico denominato “La parola al cittadino” sul tema “I giovani al centro del cambiamento”, tra le proposte maggiormente votate dai presenti c’è stata “La Giornata del Benessere”, una giornata, creata raccogliendo stimoli dalla comunità, in particolare dai ragazzi stessi, in cui i giovani possano svolgere attività che li facciano sentire bene. Questa proposta è stata poi accolta e validata anche dal Consiglio comunale.

In febbraio, sul tema del benessere sono stati coinvolti quindi i ragazzi e le ragazze degli istituti superiori cittadini durante alcuni incontri, lavorando in gruppi. Ai laboratori hanno partecipato 43 classi – terze, quarte e quinte – di Paradisi, Levi e Spallanzani, per un totale di oltre 900 studenti e studentesse. I ragazzi hanno elaborato una molteplicità di proposte legate ad alcuni grandi temi, dallo sport alle attività ricreative, dall’arte alle attività nella natura. Il risultato di quegli incontri è visibile sulla piattaforma web https://partecipa.comune.vignola.mo.it/processes/giornatabenessere/f/76/ .

Ora occorre scegliere concretamente tra tanti suggerimenti con quali attività riempire la prima “Giornata del Benessere” di Vignola. Per questo si chiede ai cittadini di rispondere a un breve questionario con l’obiettivo di definire le attività da includere nella Giornata e anche che nome dare a questo progetto. Al termine della raccolta dei questionari, verrà costituito un tavolo di lavoro per l’organizzazione della Giornata, costituito anche dai ragazzi medesimi e alla Giunta comunale spetterà la scelta definitiva del nome dell’evento, sulla base delle risposte raccolte con i questionari. Il questionario è aperto a tutte e tutti gli interessati. C’è tempo per compilarlo fino al 12 maggio 2026. Questo è il link per compilare il questionario: https://partecipa.comune.vignola.mo.it/processes/giornatabenessere/f/75/