A Madrid esordio complicato ma vincente per Sinner

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Benjamin Bonzi lo fa sudare forse più del previsto, ma alla fine Jannik Sinner inizia col piede giusto il suo cammino nel “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.235.540 euro, di scena sulla terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola. Il numero uno del mondo e del seeding, in tabellone direttamente al secondo turno, riesce a piegare il francese numero 104 Atp solo al terzo set: 6-7(6) 6-1 6-4 il finale a favore del 24enne altoatesino, che a Madrid allunga a 23 vittorie di fila la sua striscia nei Masters 1000 iniziata a Parigi. “Ho fatto molta fatica, è stata una partita difficile, tosta, ma lo sapevo perchè questo è un campo con condizioni davvero particolari, non semplici per giocare – commenta Sinner -. Però posso essere contento di come ho reagito. Ho vinto e in ogni partita cerco di ritrovare un buon ritmo. Oggi ho cercato di rimanere calmo mentalmente, ma dal punto di vista del tennis devo migliorare. Ora sarà importante recuperare fisicamente e stare sul pezzo, vediamo che ne esce”. Prossimo ostacolo il danese Elmer Moller, numero 169 del mondo proveniente dalle qualificazioni, che era avanti 7-5 3-3 prima di beneficiare del ritiro di Gabriel Diallo. Uno scontro inedito per Sinner, che nella capitale spagnola potrebbe diventare il primo tennista nella storia a vincere 5 Masters 1000 consecutivi – Djokovic e Nadal si sono fermati a 4 – dopo essersi imposto a Parigi lo scorso ottobre e poi aver conquistato Indian Wells, Miami e Montecarlo in questa stagione. “In questo momento devo cercare di capire come si gioca su questa superficie, poi vediamo come andrà. So cosa c’è in palio ma non voglio concentrarmi troppo su questo. Sappiamo cosa dobbiamo fare, ma devo stare anche attento al mio corpo e a come mi sento”.

– foto Ipa Agency –

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