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«Il 25 aprile è una delle radici più profonde della nostra democrazia» afferma Gina Risi, Segretaria Generale FNP CISL Emilia-Romagna.«È il giorno in cui l’Italia ha scelto la libertà contro la dittatura e ha ritrovato la propria dignità grazie al coraggio di donne e uomini che hanno lottato per restituirci diritti, pace e futuro».

Risi sottolinea come questa ricorrenza non appartenga solo al passato, ma continui a parlare al presente: «I valori della Resistenza –giustizia, solidarietà, uguaglianza, rispetto della persona – sono ancora oggi un riferimento indispensabile. In un tempo segnato da conflitti, fragilità sociali e nuove forme di discriminazione, il 25aprile ci ricorda che la libertà non è mai scontata: va custodita,praticata e difesa ogni giorno».

La Segretaria Generale richiama anche il ruolo delle comunità e dei corpi intermedi: «La democrazia vive quando le persone partecipano,quando le generazioni dialogano, quando le differenze diventano una risorsa. Onorare la Liberazione significa impegnarsi per un Paese più giusto, più inclusivo e più umano».

La FNP CISL Emilia-Romagna rinnova così il proprio impegno a promuovere memoria, coesione sociale e responsabilità civica,affinché il 25 aprile continui a illuminare il cammino delle nuove generazioni.