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La presidente Morena Silingardi ha convocato il Consiglio comunale di Fiorano Modenese per giovedì 30 aprile, alle ore 19, presso Casa Corsini, per la trattazione di 10 punti all’ordine del giorno.

1. Interrogazione presentata dal consigliere Manfredini del gruppo consiliare “Manfredini Sindaco Ascoltare e Risolvere” portante ad oggetto: “Interrogazione relativa al percorso pedonale e ciclabile posto in Spezzano tra le vie Ghiarella e Don Minzoni – Fiandri”.

2. Interrogazione presentata dal consigliere Barbolini del gruppo consiliare “Lega Salvini Premier” portante ad oggetto: “Perdite acqua lungo via Brascaglia con percolazione in abitazione privata”.

3. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 227 – Approvazione rendiconto della gestione anno 2025.

4. Art. 175 e art. 187 c.3-sexies D.lgs. 18 agosto 2000 – Variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

5. Addendum integrativo e sostitutivo alla convenzione per la realizzazione del Piano Urbanistico Attuativo denominato Corte Corsini rep. n.510 e successiva variante – Approvazione.

6. Ordine del giorno presentato dalla consigliera Muià a nome dei gruppi consiliari “Attiva Fiorano, Partito Democratico, Noi Ci Siamo, Impegno Comune” portante ad oggetto: “Consegna della Costituzione ai/alle diciottenni e promozione della partecipazione civica e dei diritti di cittadinanza”.

7. Ordine del giorno presentato dal consigliere Borghi a nome dei gruppi consiliari “Partito Democratico, Attiva Fiorano, Noi Ci Siamo, Impegno Comune” portante ad oggetto: “Evoluzione della linea ferroviaria Modena – Sassuolo (Gigetto) in sistema di trasporto pubblico su ferro ad alta frequenza al servizio del distretto ceramico e dell’area vasta”.

8. Ordine del giorno presentato dal consigliere Casali del gruppo consiliare “Fratelli D’Italia Giorgia Meloni” portante ad oggetto: “Auspicabile adeguamento del regolamento del Consiglio dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico”.

9. Ordine del giorno presentato dal consigliere Barbolini del gruppo consiliare “Lega Salvini Premier” portante ad oggetto: “Sostegno all’introduzione dei sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi energetici e idrici degli edifici pubblici, finalizzati alla prevenzione degli sprechi e all’efficientamento della spesa pubblica”.

10. Interpellanza presentata dal consigliere Arcuri del gruppo consiliare “Partito Democratico” portante ad oggetto: “Interpellanza in merito alle ricadute locali e alle modalità di attuazione della programmazione distrettuale a sostegno dei caregiver familiari”.

La diretta streaming del Consiglio sarà tramessa sul canale you tube del Comune.