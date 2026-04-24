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“Voglio sperare che questo ordine del giorno rappresenti un impegno da cui non si torni più indietro e si concretizzi in tempi ragionevoli. Troppe promesse sono state tradite fino ad oggi. Ora mi aspetto un atto concreto e definitivo da parte del Ministro Piantedosi. Sarò pienamente soddisfatto quando vedrò finalmente più agenti in strada a Modena, attribuendo alla nostra città l’attenzione che si merita. Parafrasando Vujadin Boskov ‘È goal quando palla è in rete’.

Sull’elevazione della questura di Modena in fascia A è importante che si sia registrata convergenza tra le forze politiche, fattore che ho sempre promosso e auspicato fin dal primo giorno in cui sono diventato sindaco; non posso quindi che ringraziare i parlamentari per la loro azione.

Modena non è più quella del 1989, ma la pianta organica della Questura è ferma a quasi quarant’anni fa. Sappiamo che questo provvedimento porterebbe con sé un rafforzamento progressivo di tutte le strutture dello stato preposte alla sicurezza, compresa la magistratura.

Sarebbe quindi il riconoscimento all’altezza della situazione di Modena, una città che vive bisogni di sicurezza simili ad altre dove però l’attenzione è stata sicuramente più alta. Nel mentre noi continueremo a collaborare in modo proattivo attraverso la nostra Polizia Locale che sta irrobustendo il proprio organico e la tecnologia come ha dimostrato la recente inaugurazione della nuova sala operativa”.