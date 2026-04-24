

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Consolidare i rapporti di amicizia tra Emilia-Romagna e Romania, due realtà vicine, grazie alla numerosa popolazione di origine rumena presente in Emilia-Romagna e ai tanti legami economici e culturali. Un’intesa rafforzata anche dall’incontro bilaterale di questa mattina tra il vicepresidente della Regione, con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, e l’ambasciatrice della Romania in Italia, Gabriela Dancău.

Nell’ambito dei rapporti tra Italia e Romania, l’ambasciatrice ha annunciato la partecipazione domani, 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione in Italia, nella Basilica di San Petronio a Bologna, del coro nazionale da Camera della Romania “Madrigal”. Il tour del Madrigal in Italia fa parte del programma ufficiale dell’Anno culturale Romania–Italia 2026 ed è organizzato dal Coro Nazionale da Camera “Madrigal-Marin Constantin” e dal ministero della Cultura, con il supporto del ministero degli Affari Esteri e dell’ambasciata di Romania in Italia.

Il concerto straordinario Madrigal a Bologna vede la collaborazione del Consolato Generale di Romania a Bologna e della Basilica di San Petronio di Bologna. Si tratta del più prestigioso ensemble corale della Romania e un’istituzione di riferimento per la musica corale mondiale, rinomato per l’esecuzione del repertorio rinascimentale e della musica bizantina.

Durante l’incontro, il vicepresidente Colla e l’ambasciatrice Dancău hanno approfondito alcuni aspetti della reciproca collaborazione, dai memorandum bilaterali per rafforzare l’integrazione e diminuire la burocrazia, sia per i romeni in Italia che per gli italiani in Romania, ai progetti di innovazione e internazionalizzazione.

Un esempio recente è il progetto Magnet, avviato nel maggio 2025, che riguarda gli hub per l’attrazione di talenti e investimenti. Tra i partner, assieme ad Art-ER e al Comune di Reggio Emilia, c’è l’Agenzia di sviluppo regionale Centru (Romania).

Nel corso del confronto sono stati affrontati i principali ambiti di interesse comune, a partire dagli investimenti, in particolare nel settore energetico e industriale, dalle possibilità di sviluppo di nuove partnership commerciali e tecnologiche. L’ambasciatrice ha poi illustrato il programma dell’anno culturale Romania-Italia volto a diffondere la creatività e il patrimonio culturale romeno in numerose città italiane, come una manifestazione concreta della storica amicizia tra Romania e Italia, nonché di una vocazione europea condivisa.

L’incontro ha inoltre ribadito l’importanza di un’Unione Europea più forte e unita nel promuovere la pace e la stabilità globale, attraverso la costruzione di relazioni diplomatiche e la cooperazione multilaterale. Inoltre, è emerso il consenso su un Europa attore chiave nel difendere i valori democratici e promuovere relazioni internazionali basate sul diritto e la cooperazione.