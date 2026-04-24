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Nella giornata di lunedì scorso 20 aprile, la Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino gambiano di 30 anni per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Intorno alle 18.00, personale della Squadra Volante è intervenuto in via Giardini, a seguito di una chiamata al 112NUE dove era stata segnalata la presenza di un uomo, in evidente stato di agitazione, che aveva danneggiato diverse autovetture in sosta, lanciando delle pietre contro parabrezza e carrozzerie, per poi allontanarsi in direzione del centro città.

In particolare, un sasso aveva infranto il finestrino anteriore di un veicolo, le cui schegge avevano colpito al capo una signora, che era seduta sul sedile anteriore lato passeggero. La donna veniva soccorsa da personale del 118 e trasportata presso il pronto soccorso del locale Policlinico.

Giunti sul posto, gli agenti dopo aver assunto informazioni dai testimoni e constatato l’effettivo danneggiamento dei veicoli, diramavano nota di ricerca a tutte le pattuglie sul territorio.

L’uomo veniva rintracciato nell’area di attesa della stazione ferroviaria.

Durante l’accompagnamento in Questura l’indagato opponeva resistenza agli agenti fino al punto di danneggiare gravemente l’autovettura di servizio, infrangendone il finestrino posteriore.

Il 30enne è stato anche denunciato per lesioni personali aggravate.

Nella giornata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena.

Si rammenta che l’indagato è da considerarsi presunto innocente fino alla sentenza di condanna irrevocabile.