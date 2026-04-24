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Prosegue l’intervento di messa in sicurezza, a principale vantaggio dei pedoni, dell’incrocio tra via Roosevelt, via della Costituzione e via Chiesa di Cibeno.

Dopo la realizzazione del percorso pedonale su via Chiesa di Cibeno, da martedì 28 aprile iniziano le opere specifiche per l’adeguamento dell’incrocio che prevedono l’installazione di semafori a servizio veicolare e pedonale, la risagomatura dell’aiuola sud/est per consentire a chi proviene da via Chiesa di Cibeno di immettersi agevolmente in via della Costituzione, nuova segnaletica orizzontale e verticale. L’area, infatti, è soggetta a particolare intensità di traffico, con la presenza di una semicurva in prossimità dell’incrocio che non consente una totale visibilità e rende più complessa l’immissione dei veicoli dalle vie laterali.

L’intervento sarà effettuato in due fasi consecutive: martedì 28 e mercoledì 29 aprile i lavori interesseranno il lato est dell’incrocio con chiusura al traffico veicolare dell’ingresso e dell’uscita da via della Costituzione dalle 8 alle 18. Da mercoledì 29 a giovedì 30 aprile, saranno effettuati i lavori sul lato ovest dell’incrocio, con chiusura al traffico veicolare dell’ingresso e dell’uscita da via Chiesa di Cibeno. Anche in questo caso la limitazione al traffico sarà dalle 8 alle 18.

Le aree di intervento saranno indicate da un’apposita segnaletica collocata sul posto.

Nelle giornate successive, senza interferire con il traffico, saranno eseguite le opere di perfezionamento degli impianti, le regolazioni del funzionamento dei semafori e i relativi collaudi.

L’intervento di miglioramento complessivo della sicurezza stradale è finanziato con risorse proprie del Comune di Carpi per un valore di 113 mila euro e risponde a un bisogno espresso dai cittadini residenti nell’area.