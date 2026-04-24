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(DIRE) – Ignoti hanno imbrattato di escrementi il monumento dei Caduti di Villa Bagno, frazione di Reggio Emilia. Lo denuncia Paola Soragni, esponente del Movimento per Reggio, che commenta: “Chi ha agito in tale modo lo ha fatto non perchè non ha memoria del passato, ma perchè privo di dignità umana”. Domani, aggiunge il Movimento, “sarà festa per ricordare la liberazione, la fine della guerra e per ricordarci che i valori di libertà e pace non sono per nulla scontati, ma da perseguire sempre”. Perché “il fascismo non è finito, è una ideologia che vive ancora e lo si ritrova laddove vi è odio sociale e repressione del prossimo”.

IL SINDACO: MANUFATTO RIPRISTINATO MA RESTA OFFESA A MEMORIA

“Trovo davvero vile e inaccettabile l’atto di vandalismo al monumento ai caduti di Villa Bagno, avvenuto alla vigilia del 25 aprile”. Lo dice il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, parlando di “un gesto che offende la memoria di chi ha dato la vita per la nostra libertà e colpisce tutta la comunità”. Il monumento, “che ricorda decine di cittadini caduti nelle guerre, è già stato ripristinato, ma resta la gravità di quanto accaduto”, fa sapere ancora il primo cittadino. Che infine ribadisce: “Reggio Emilia non tollera simili atti: continueremo a difendere i luoghi della memoria e i valori che rappresentano”. (Cai/ Dire)