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Dopo l’avvio nei giorni scorsi delle iniziative per celebrare l’81° Anniversario della Liberazione domani, sabato 25 aprile, Sassuolo celebrerà la Festa Nazionale con le celebrazioni ufficiali attraverso un momento condiviso di memoria e partecipazione.

A partire dalle ore 9:30, presso la Chiesa di San Giorgio, sarà celebrata la Santa Messa e, a seguire, partirà il corteo commemorativo che attraverserà la città, per concludersi in piazza Garibaldi con la cerimonia ufficiale.

Al termine, l’esibizione della Banda cittadina La Beneficenza accompagnerà questo momento solenne, nel segno dell’unità e del ricordo.

Un’occasione per ritrovarsi insieme e rendere omaggio ai valori di libertà, democrazia e pace su cui si fonda la nostra comunità.

Più tardi, alle ore 12,30 presso il Circolo Alete Pagliani, si terrà il tradizionale Pranzo della Resistenza: un momento conviviale che unisce la comunità nel ricordo e nella condivisione, nel segno dei valori della Liberazione. Sedersi insieme a tavola diventa così un gesto semplice ma significativo, per continuare a trasmettere memoria, storie e impegno civile tra generazioni. L’iniziativa è promossa dal Circolo A. Pagliani, in collaborazione con ANPI – sezione di Sassuolo, CGIL e SPI.

Terminato il pranzo, alle ore 15 presso l’adiacente parco Norma Barbolini, la giornata proseguirà con la Festa Danzante: un momento di musica, incontro e condivisione aperto a tutta la cittadinanza, per celebrare insieme la Liberazione anche attraverso la socialità e la gioia dello stare insieme. L’iniziativa è promossa dal Circolo A. Pagliani, in collaborazione con ANPI – sezione di Sassuolo, CGIL e SPI.

Per tutta la giornata di domani, i negozi del centro storico saranno aperti.