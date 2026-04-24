Oggi intorno alle 13:30, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Modena sono intervenute d’urgenza in via Corassori a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolto un veicolo elettrico.
All’arrivo sul posto, il personale del 118 era già impegnato nelle prime cure al conducente del veicolo. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato di supporto ai sanitari presenti sul posto e per la messa in sicurezza dell’autovettura.
Sul posto la Polizia locale per i rilievi di legge e la gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti durante le fasi del soccorso.