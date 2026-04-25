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Si terrà mercoledì 29 aprile 2026 alle 20.30 per la Stagione concertistica al Teatro Comunale Pavarotti-Freni il recital di Barry Douglas, pianista irlandese salito sulla ribalta internazionale a partire dal primo premio ricevuto al prestigioso Concorso Chajkovskij nel 1986. In programma, due notturni del connazionale John Field, la Fantasia “Wanderer” di Franz Schubert, brani dalla suite Romeo e Giulietta di Prokof’ev e la celeberrima Sonata “Appassionata” di Beethoven.

Apprezzato interprete in recital nonché musicista da camera ricercato e versatile, Barry Douglas appare regolarmente presso la Royal Albert Hall, il Barbican Hall, la Wigmore Hall, il Verbier Festival, la Forbidden City Concert Hall di Pechino e il Shangai Grand Theater. Collaborazioni di ulteriore rilievo includono BBC Scottish Symphony Orchestra, Cincinnati Symphony, Singapore Symphony, Rundfunk‑Sinfonieorchester Berlin, Staatskapelle Halle, Orchestre National de France, Seattle Symphony, Melbourne Symphony, Royal Liverpool Philharmonic, Hong Kong Philharmonic Orchestra. È un artista in esclusiva discografica per l’etichetta Chandos con la quale ha recentemente completato una registrazione di sei album con l’integrale delle opere per pianoforte solo di Brahms. Attualmente i suoi progetti discografici vertono sulle opere per pianoforte solo di Schubert e Chajkovskij, mentre, sempre in collaborazione con Chandos, continua ad esplorare la musica folk irlandese attraverso propri arrangiamenti, spaziando da melodie antiche fino a brani di cantautori contemporanei.

Nel 1999 ha fondato l’ensemble Camerata Ireland per celebrare e coltivare i giovani musicisti sia del Nord che della Repubblica d’Irlanda e con la quale è regolarmente in tournée con la Camerata Ireland in tutto il mondo. I momenti salienti delle passate stagioni hanno visto il debutto della formazione nell’ambito dei BBC Proms e l’esecuzione in anteprima mondiale di una nuova Cantata commissionata dalla Onorabile Società Irlandese “At Sixes and Sevens”, insieme alla London Symphony Orchestra in occasione delle celebrazioni di Derry-Londonderry, divenuta Capitale della Cultura nel 2013.

Biglietti da 9 a 25€ salvo riduzioni

I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.