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Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 28 e mercoledì 29 aprile, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Modena nord e l’allacciamento A22 Brennero-Modena, verso Milano.

Di conseguenza, per chi proviene da Bologna, non sarà raggiungibile il Ramo di allacciamento con la A22 del Brennero.

L’area di servizio “Secchia est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena nord, percorrere la viabilità ordinaria: viale Virgilio, Tangenziale nord Luigi Pirandello, SS9, SSP413, SP13, via per Modena, via del Lavoro ed entrare in A22 alla stazione di Campogalliano.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.