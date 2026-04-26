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I gruppi Lega del distretto ceramico esprimono grande soddisfazione e plauso per l’approvazione del “Decreto Sicurezza Bis”, un provvedimento concreto che rafforza la tutela dei cittadini e risponde alle esigenze di sicurezza sempre più sentite anche nei nostri territori.

Si tratta di un intervento importante che introduce misure più severe contro furti e borseggi, rafforza il contrasto alle baby gang e ai fenomeni di violenza giovanile, e mette a disposizione delle Forze dell’Ordine strumenti più efficaci per il controllo del territorio.

Particolare rilievo assumono inoltre le norme per la sicurezza urbana, il contrasto allo spaccio e il potenziamento delle risorse per i Comuni, con maggiori investimenti in videosorveglianza e presenza sul territorio.

In un’area produttiva come quella del distretto ceramico, dove operano imprese, lavoratori e famiglie che chiedono legalità e serenità, questo decreto rappresenta un passo fondamentale per garantire condizioni di maggiore sicurezza e vivibilità.

I gruppi Lega di Formigine, Sassuolo, Fiorano e Maranello ringraziano il Governo e il partito per aver mantenuto l’impegno su un tema centrale per i cittadini, confermando attenzione concreta verso i territori e le comunità locali.

(Lega – Gruppi consiliari del Distretto Ceramico Sassuolo – Fiorano Modenese – Maranello – Formigine)