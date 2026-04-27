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L’ottava edizione del Motor Valley Fest, il festival a cielo aperto della “Terra dei Motori dell’Emilia-Romagna”, in programma dal 28 al 31 maggio 2026 riaccenderà il confronto sull’innovazione capace di trasformare l’industria automotive e la mobilità globale. Non solo performance e tecnologia, ma visione strategica, nuovi assetti energetici e un approccio responsabile alla competitività che in uno scenario segnato da tensioni geopolitiche si misura sempre di più sulla capacità di integrare AI, software, sostenibilità e strategia lungo l’intera catena del valore.

Questi temi saranno al centro del Convegno Inaugurale, che si terrà il 28 maggio alle ore 9.00 al Teatro Storchi di Modena, dal titolo “Global Trends, New Frontiers and Human Responsibility”.

L’incontro sarà aperto al pubblico previa prenotazione sul sito Motor Valley Fest. Dopo i saluti istituzionali, sul palco saliranno i protagonisti della trasformazione globale, chiamati a delineare scenari concreti e strategie operative in una fase decisiva per il futuro dell’automotive europeo e mondiale.

I keynote speech offriranno un’analisi approfondita dei principali driver del cambiamento, mettendo a confronto visioni strategiche, innovazioni tecnologiche e riflessioni sul ruolo dell’uomo nel futuro dell’industria.

McKinsey & Company, con Jan-Christoph Köstring (Partner) e Gemma D’Auria (Senior Partner), offrirà una lettura strategica dei macro-trend tecnologici e dell’evoluzione dell’automotive internazionale, tra nuove dinamiche competitive, lusso high-end e sviluppo del software-defined vehicle.

Padre Paolo Benanti, Presidente della Commissione sull’Intelligenza Artificiale per l’Informazione (Presidenza del Consiglio dei Ministri), porterà al centro del dibattito il tema dell’Intelligenza Artificiale etica, interrogandosi sul ruolo dell’uomo in un’epoca di accelerazione senza precedenti.

Daniele Pucci, CEO di Generative Bionics, approfondirà le applicazioni più avanzate dell’AI nei sistemi industriali.

Bruce Baumgartner - Vice President, Supply Chain, Quality & Reliability Zoox, approfondirà il tema della guida autonoma sia dal punto di vista tecnologico sia come espressione di una nuova visione della mobilità.

Alle ore 11.00, la scena sarà della Motor Valley Top Table, momento di confronto tra i vertici dei grandi brand della Motor Valley: Andrea Pontremoli – Presidente Motor Valley Association e CEO Dallara Group, Claudio Domenicali – CEO Ducati Motor Holding S.p.A, Benedetto Vigna – CEO Ferrari S.p.A., Stephan Winkelmann – Chairman e CEO Automobili Lamborghini S.p.A, Santo Ficili – CEO Maserati S.p.A. e Alfa Romeo, Horacio Pagani – Founder e Chief Designer di Pagani Automobili S.p.A.

Al centro del dibattito, le nuove coordinate strategiche del settore: elettrificazione e transizione energetica, guida autonoma e integrazione software, evoluzione delle piattaforme tecnologiche e performance sostenibile. Un confronto tra protagonisti dell’eccellenza manifatturiera mondiale chiamati a misurarsi con mercati sempre più complessi, nuove pressioni regolatorie e modelli industriali in trasformazione. Un confronto sistemico sulla mobilità del domani.

Alle ore 13.00 il simbolico taglio del nastro, alla presenza delle autorità.

Dal pomeriggio del 28 maggio e per l’intera giornata del 29 maggio, il Motor Valley Fest diventerà un ecosistema di idee articolato in quattro grandi direttrici strategiche: Industry & Technology: filiera, supply chain, transizione energetica, vehicle-to-grid, software-defined vehicle e guida autonoma; Innovation & Finance: mercati, investimenti, venture capital e nuovi modelli di finanziamento della trasformazione industriale; Talent & Society: capitale umano, nuove competenze STEM, formazione continua, welfare e sostenibilità come leve competitive; Experience & Lifestyle: racing, design, heritage, gaming e customer experience, dove tecnologia ed emozione continuano a fondersi.

Con oltre 200 speaker internazionali e 20 tavoli di lavoro, il programma convegnistico del Motor Valley Fest 2026 si conferma una piattaforma strategica per interpretare e costruire il futuro della mobilità globale.

“La forza del Motor Valley Fest risiede nella sua capacità di trasformare un territorio d’eccellenza in una piattaforma internazionale di confronto e visione. È qui che l’ecosistema della Motor Valley si consolida e si rinnova, diventando sempre più inclusivo, dinamico e attrattivo. Un appuntamento che si conferma centrale nel creare connessioni tra industria, innovazione e nuove generazioni di talenti” – afferma Andrea Pontremoli, Presidente Motor Valley Association e CEO Dallara Group.

“In un’epoca di discontinuità tecnologica e competizione globale sempre più intensa – dichiara Eugenio Razelli, Coordinatore Scientifico del Motor Valley Fest – la vera sfida non è solo adottare nuove tecnologie, ma integrarle in una visione industriale coerente e sostenibile. L’AI, la digitalizzazione e la transizione energetica stanno ridefinendo il paradigma competitivo. Il Motor Valley Fest vuole essere il luogo in cui questa trasformazione viene letta, compresa e guidata.”

GLI ORGANIZZATORI

Motor Valley Fest è realizzato da Regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna, Comune di Modena, Motor Valley Association, MUNER, Meneghini & Associati, Unioncamere Emilia-Romagna, Camera di Commercio di Modena e Fondazione di Modena.