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Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 27 aprile, si è verificato un grave incidente sul lavoro in un insediamento industriale di via Este a Poviglio. Secondo le prime ricostruzioni, un operaio di 46 anni residente a Reggio Emilia, era impegnato nelle operazioni di scaricamento di allumina da un camion cisterna quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte del personale della Medicina del Lavoro, la cisterna è stata interessata da un’esplosione.

L’operaio è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Nonostante la dinamica dell’incidente, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. La deflagrazione ha causato la rottura di alcuni vetri nei capannoni adiacenti all’area di scarico, ma non si segnalano altri feriti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente: i Carabinieri di Poviglio, i Vigili del Fuoco di Guastalla per la messa in sicurezza dell’area e il personale della Medicina del Lavoro, incaricato di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le indagini sono attualmente in corso per determinare l’origine dell’esplosione.