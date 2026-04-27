Questa mattina è stato eseguito un intervento di messa in sicurezza nell’area del parcheggio della Pinetina di Vezzano, a seguito di cedimenti di porzioni di piante causate da malattie delle stesse.
Dopo le verifiche tecniche, si è resa necessaria la rimozione di due pioppi con criticità legate a cortecce incluse e problemi all’apparato radicale, oltre ad alcune acacie ormai non più vegetanti.
Gli alberi, inclinati verso la SS63, rappresentavano un potenziale rischio per la sicurezza, rendendo indispensabile l’intervento per prevenire danni a persone o cose, sia lungo la strada sia nell’area di parcheggio.