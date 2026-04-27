Oggi il Prefetto di Reggio Emilia, dott. Salvatore Angieri, con riferimento all’incontro “Unahotels Reggiana – Napoli Basket”, che si terrà presso il “PalaBigi” il prossimo 3 maggio, ha emesso un decreto prefettizio di divieto di vendita di tagliandi ai residenti della Provincia di Napoli, atteso il possibile verificarsi di condotte pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.
“L’adozione del decreto prefettizio di divieto di vendita tagliandi, ai sensi dell’art. 2 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – precisa il Prefetto Angieri – risponde all’esigenza di assicurare che gli eventi sportivi di basket “Unahotels Reggiana –Napoli Basket” e calcio “Sassuolo – Milan”, previsti per il prossimo 3 maggio presso il “PalaBigi” e il “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, possano svolgersi in una cornice di sicurezza”.