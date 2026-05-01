

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Tre appuntamenti tra Reggio Emilia, Correggio e Carpi per riscoprire il valore degli oggetti e ridare senso alle cose dimenticate. Il tutto nel cuore del Festival dello Sviluppo Sostenibile.

C’è un momento, ogni anno, in cui le soffitte si aprono, i garage parlano e gli oggetti dimenticati tornano a cercare qualcuno che li ami. È il momento del Mercatino del Riuso di Legambiente Reggio Emilia, e questo maggio sarà più ricco che mai. Tre eventi distribuiti nel corso del mese, tre occasioni per trasformare un gesto quotidiano – scegliere il riuso – in un atto collettivo e consapevole. Un calendario fitto, che si inserisce nel solco del Festival dello Sviluppo Sostenibile, la più grande manifestazione italiana dedicata alla sostenibilità, in programma dal 6 al 22 maggio.