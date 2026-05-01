Modena – Reggiana 2-1: festa per i 12.000 del Braglia



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Il derby del Secchia tra Modena e Reggiana, oggi al Braglia, è terminato con la vittoria dei canarini per 2-1. I gialli si assicurano così il sesto posto, granata invece quasi in serie C.

Primo tempo. Calcio rigore revocato dal Var al primo minuto, Massolin sfonda sulla destra e arriva sul fondo, scarica per De Luca che calcia a botta sicura, Libutti mura con la faccia, l’arbitro concede il penalty ma viene richiamato dal Var e lo annulla. Al 12’ Reggiana pericolosa con il colpo di testa di Portanova, che si stampa sul palo esterno. Modena avanti un minuto più tardi: Zanimacchia mettendo dentro un cross morbido sul secondo palo, Zampano al volo è chirurgico e batte Micai. Al 36’ Zanimacchia raccoglie un pallone vagante in area e incrocia di potenza, palla a lato.

Secondo tempo. Al 12’ raddoppiano i canarini, Ambrosino strappa in contropiede, arriva al limite dell’area e con un potente diagonale fulmina Micai. Al 20’ accorciano gli ospiti, Vicari stacca sul primo palo sul corner calciato da Bozhanaj, Pezzolato non può nulla. Un minuto più tardi Lambourde lavora sulla destra e pesca in area Novakovich, che da pochi passi non trova la porta. Al 69’ si complica il finale per i canarini, l’arbitro punisce un fallo di Ambrosino con il secondo giallo e viene espulso. Nel finale forcing della Reggiana a caccia del pari, la chance più importante gli ospiti la creano al 40’: rimessa verso il centro dell’area, Tonoli allontana di testa, Fumagalli calcia al volo da fuori area e Pezzolato si distende salvando il risultato.

(fonte: Modenacalcio)