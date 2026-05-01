

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Nella mattinata di oggi, 1° maggio, i Carabinieri di Casalgrande sono intervenuti in via Statutaria nel comune di Casalgrande, a seguito di un grave incidente sul lavoro verificatosi in un’area agricola. Secondo i primi accertamenti effettuati, un agricoltore locale di 77 anni, mentre era alla guida del proprio trattore, ne ha perso il controllo a causa della pendenza del terreno. Il mezzo si è ribaltato, terminando la propria corsa contro un muretto in cemento e intrappolando l’uomo sotto la struttura.

L’allarme è scattato immediatamente presso la Centrale Operativa, che ha inviato sul posto oltre ai Carabinieri del paese i Vigili del Fuoco per le delicate operazioni di estrazione e un’ambulanza e l’elisoccorso per il supporto del medico d’urgenza. Il settantasettenne, rimasto cosciente durante le operazioni, ha riportato un trauma al braccio sinistro: i sanitari, sul posto anche con l’eliambulanza da Pavullo, ne hanno escluso il pericolo di vita. L’uomo è stato trasportato in codice giallo presso l’Ospedale di Baggiovara per le cure e gli accertamenti del caso. Oltre ai militari dell’Arma, è stata attivata l’unità di Medicina del Lavoro dell’AUSL competente, incaricata di svolgere i rilievi tecnici necessari a ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro e verificare il rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro.