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Una settimana da ricordare per lo Sporting Club Sassuolo e l’emozione è doppia perché per la prima volta due giocatori parteciperanno al tabellone di qualificazione agli Internazionali BNL di Italia. Stiamo parlando di Federica Urgesi e Federico Bondioli, entrambi vincitori delle prequalificazioni presso il Foro Italico, a cui hanno potuto accedere su invito della Federazione Italiana Tennis e Padel.

Federica, classe 2005 di Fano, è seguita dal maestro Francesco De Laurentiis e dal preparatore atletico Fabrizio Danesi in questa trasferta, oltre al supporto tecnico di Federico Gaio per la Federtennis. La tennista marchigiana si allena allo Sporting Club Sassuolo da ottobre 2024 e grazie a ottimi risultati nel circuito ITF e WTA attualmente gode della classifica 406 di singolo e 306 di doppio al mondo. Il suo tabellone non è stato proprio una passeggiata: al primo turno Anastasia Bertacchi che ha sconfitto per 7/5 2/6 7/5, al secondo Emma Martellenghi su cui ha avuto la meglio solo al tie break del terzo set e per l’atto finale la romagnola Alessandra Mazzola battuta 6/3 6/3. Grazie a questa importante vittoria, a Federica verrà assegnata una WC per il tabellone di qualificazione WTA a Roma e la vedremo di nuovo in campo lunedì, aspettando il sorteggio!

Federico, di casa allo Sporting, tra allenamenti e squadre fin dai 12 anni, la scorsa stagione aveva conquistato WC in doppio, mentre oggi potrà vantare il pass per le qualificazioni di singolo all’ATP Master 1000. Un sogno per il giovane tennista di Ravenna, classe 2005, che seguito dal coach spagnolo Jorge Logrono Viscasillas e dal maestro Federico Buffagni, proprio in questo trimestre ha guadagnato punti importanti nel ranking mondiale. Da prima a febbraio la vittoria all’ITF M15 di Sharm Elsheikh, poi la semifinale all’ATP125 di Napoli e adesso se la potrà vedere con i tennisti più forti al mondo! In ordine ha sconfitto: Gianluca Bellezza per 6/4 6/0, Leonardo Primucci per 6/4 6/4, Alessandro Ingarao per 6/3 6/2 e Riccardo Bonadio 6/3 6/3. Da lunedì di nuovo in campo aspettando l’uscita del suo tabellone e il prossimo avversario!