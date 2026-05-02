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Domani domenica 3 maggio terza giornata ufficiale di programmazione per la 20esima edizione del Nonantola Film Festival, che come tema per il 2026 – prima volta nella storia della manifestazione organizzata da Nonantola Film Festival APS affiliata UCCA Unione Circoli Cinematografici Arci – ha scelto ‘Legàmi’

Il primo weekend del NFF numero 20 propone – sempre a ingresso gratuito per tutti – un film nel pomeriggio e un evento musicale in serata entrambi al Cinema Teatro Massimo Troisi: alle 16 si parte con la proiezione dell’opera prima di Valentina Bertani, il documentario “La timidezza delle chiome” vincitore di un Premio Speciale ai Nastri d’Argento 2023. Quando la scuola finisce e comincia l’età adulta, Benjamin e Joshua Israel, due gemelli omozigoti di origine ebraica, iniziano a sentirsi oppressi. Mentre amici e compagni di classe pianificano una nuova vita, loro non riescono a immaginarla. Presente in sala il secondo ospite del NFF 2026: il produttore Marco Lasagni della Diaviva Films di Reggio Emilia.

Alle 21 avrà invece luogo un concerto di musiche da film con la Banda giovanile “John Lennon” di Mirandola. La Banda na­sce all’interno della Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli”, dove da anni i giovani musicisti trovano un luogo in cui crescere insieme attra­verso l’esperienza del suonare in orche­stra. Le prove, i concerti e il lavoro d’insieme diventano così parte di un percorso che unisce studio, ascolto e condivisione. Il programma della serata è dedicato a uno dei territori più suggestivi della mu­sica contemporanea: le colonne sonore per il cinema. Nati per accompagnare immagini e storie sul grande schermo, questi temi musicali sono entrati nell’im­maginario di intere generazioni. Riascol­tati nella dimensione dell’orchestra di fiati, tornano a evocare atmosfere, pae­saggi e avventure, guidando il pubblico in un viaggio tra le emozioni del cinema.

Marco Lasagni produttore

Nato nel 1988 a Reggio Emilia rappresenta insieme a Pietro Puccioni la seconda generazione di Diaviva, storica casa di produzione indipendente fondata a Reggio Emilia nel 1983. Dopo un percorso di studi tra Bologna e la Danimarca in Ingegneria Gestionale entra in azienda nel 2017. Oggi guida la società insieme al socio Pietro, consolidando il ruolo di leader nel mercato pubblicitario italiano e potenziando costantemente la divisione cinematografica. Sotto la loro direzione, Diaviva ha saputo coniugare l’eccellenza nell’advertising con una ricerca narrativa d’autore, producendo opere premiate nei più prestigiosi festival internazionali. Tra i successi più recenti spicca “La timidezza delle chiome” di Valentina Bertani, selezionato alle Giornate degli Autori di Venezia, finalista ai David di Donatello e vincitore del Premio Speciale ai Nastri d’Argento. Il suo portfolio include inoltre serie TV per DAZN (Rana Volley), documentari sportivi (Maria Canins diretto dai CRIC) e cortometraggi di impegno sociale come Il mondo a parte di Mauro Vecchi.

Attualmente, Diaviva è impegnata nello sviluppo dell’opera prima di Davide Mardegan, Bestiario d’Amore. Il film, le cui riprese inizieranno l’11 maggio 2026, sarà interamente girato in Emilia-Romagna tra il 2026 e la prima metà del 2027, confermando il profondo legame della produzione con il territorio e la sua vocazione per il cinema di qualità.

Il Nonantola Film Festival torna con nuove proiezioni ed eventi da venerdì 8 a domenica 10 maggio sempre al Troisi, per concludersi al Teatro Arcadia di Ravarino martedì 12 maggio con un’esibizione degli allievi della Scuola di danza LaCapriola di Modena legata al cinema e una proiezione.