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E’ il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini il vincitore del premio ‘Un fiore dall’argilla’ che il Lions Club Sassuolo conferisce ogni due anni a personalità di spicco che hanno dato lustro al territorio.

Il riconoscimento è stato consegnato a Orsini ieri sera presso la sede sassolese di Confindustria Ceramica, a margine della serata con cui il sodalizio sassolese ha celebrato il suo 69mo anno di affiliazione al Lions International.

Orsini, sassolese, classe 1973, e CEO di Sistem Costruzioni, azienda leader dell’edilizia in legno, è stato anche Presidente di Federlegno Arredo e Vicepresidente dell’associazione di viale dell’Astoronomia, della quale è stato eletto Presidente due anni fa per il quadriennio 2024/2028.