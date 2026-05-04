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Approda a Castelnovo ne’ Monti la mostra fotograﬁca “H2O – La Natura dell’Acqua”, tappa di un progetto espositivo itinerante che raccoglie le immagini vincitrici e più significative dell’omonimo concorso fotografico internazionale, promosso dalle Riserve di Biosfera dell’Emilia grazie a un finanziamento regionale.

L’inaugurazione si è svolta nei giorni scorsi al Foyer del Teatro Bismantova, dove ora la mostra resta visitabile fino al 22 maggio.

L’esposizione propone una selezione di scatti di forte impatto visivo e narrativo, capaci di restituire la complessità e la bellezza dell’acqua nei suoi molteplici aspetti: elemento naturale essenziale, protagonista dei paesaggi e risorsa da tutelare. Un racconto per immagini che attraversa territori e culture diverse, offrendo al pubblico uno sguardo internazionale su uno dei temi più urgenti del nostro tempo.

La giornata inaugurale ha visto una breve introduzione alla mostra e al concorso a cura di Roberta Levet, referente comunicazione della Riserva e del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, ed a seguire l’intervento della geologa del Parco, Alessandra Curotti, dedicato ai progetti attivi sulle sorgenti dell’Appennino. A chiudere, il contributo del CAI Bismantova con Floriana Romagnolli del TAM (Tutela Ambiente Montano), che ha illustrati Acqua Sorgente, progetto nazionale di citizen science del Club Alpino Italiano, sostenuto dal Ministero del Turismo, ﬁnalizzato alla mappatura, classiﬁcazione e monitoraggio delle sorgenti nelle aree montane italiane. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Castelnovo ne’ Monti, si inserisce nelle attività di sensibilizzazione ambientale e valorizzazione culturale del territorio. Fino al 22 maggio la mostra è visitabile ad ingresso libero negli orari di apertura del teatro.