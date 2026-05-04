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Come comunicare nel modo corretto con il proprio cane? Come prevenire comportamenti aggressivi e problemi comportamentali da parte del nostro amico a quattro zampe? Come gestirlo in mezzo agli altri in modo che sia “un buon cittadino”? Riparte il corso formativo, a cura dei veterinari dell’Azienda USL di Modena, che ha l’obiettivo di approfondire la conoscenza del mondo canino per salvaguardare da un lato il benessere degli animali e i loro diritti, dall’altro la salute e l’incolumità pubblica.

Non si può dare per scontato, infatti, che chi possiede un cane – magari alla prima esperienza – sappia come interagire in modo corretto con il proprio animale, soprattutto perché mancano alcune conoscenze sulle esigenze fisiologiche, comportamentali e comunicative della specie, e queste carenze possono portare a compiere, in buona fede, errori comuni.

Convivere e comunicare correttamente con il proprio cane significa migliorare la qualità della relazione affettiva e quindi il rapporto tra proprietario e cane, prevenire l’aggressività e gli errori inconsapevoli, favorire il rispetto delle regole, sviluppare comportamenti socialmente accettabili.

Sono 3 le giornate formative, a cui è necessario partecipare in presenza e che prevedono anche esercitazioni pratiche, al termine delle quali sarà effettuato un test per il rilascio del patentino per detentori di cani.

Il primo incontro, in programma il 9 maggio, sarà dedicato a comprendere il linguaggio del cane e la relazione uomo-cane; il 16 maggio si parlerà del comportamento dei cani e dello sviluppo comportamentale in relazione alle diverse fasi della vita dell’animale; fondamentali gli obblighi e responsabilità del proprietario; il 23 maggio si affronterà il tema della prevenzione dell’aggressività e dei problemi di comportamento; campanelli d’allarme e regole per una serena convivenza tra bambini e cani.

Oltre alle 3 lezioni obbligatorie, ne sono previste anche due facoltative, il 30 maggio e il 6 giugno, per migliorare la relazione uomo-cane. E’ possibile portare il proprio cane a una sola lezione concordando la data e l’orario di partecipazione con i docenti

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 7 maggio compilando l’apposito form. La quota di iscrizione al corso è di 50 euro. Tutte le informazioni utili relative alle modalità di iscrizione e il programma completo dell’evento sono disponibili alla pagina dedicata: https://www.ausl.mo.it/servizi-e-prestazioni/aree-tematiche/animali-affezione/corso-patentino-cani/