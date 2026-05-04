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Una mattinata fatta di curiosità, gioco e scoperta quella vissuta oggi alla scuola dell’infanzia Guidetti di Fellegara, realtà educativa presente sul territorio dal 1951 e che oggi accoglie 48 bambini. Qui il sindaco Matteo Nasciuti e l’assessora alla Scuola Roberta Farioli hanno fatto visita alla comunità scolastica, incontrando bambini, insegnanti e personale.

Ad accoglierli, un clima gioioso e partecipato, guidato dalla coordinatrice Luisa insieme alle insegnanti Francesca, Nicoletta, Chiara e Cinzia, alla cuoca Fiorella, all’ausiliaria Paula e alla tirocinante Emanuela. I più piccoli, insieme alle maestre, hanno raccontato il progetto educativo sviluppato nel corso dell’anno, dedicato alla scoperta dei luoghi di Scandiano: un percorso che ha unito esperienza, narrazione e immaginazione.

A fare da filo conduttore del progetto è stato Gatto Baleno, un animaletto fantastico che ha accompagnato i bambini lungo questo viaggio. Proprio lui è stato protagonista di uno dei momenti più significativi della mattinata, con un messaggio audio di saluto rivolto ai bambini e agli ospiti, da cui è nato un dialogo spontaneo e vivace.

I bambini hanno rivolto al sindaco alcune domande, chiedendo cosa gli piaccia di più della città e quali siano le difficoltà e le soddisfazioni del suo ruolo. Nasciuti ha indicato nella Grande Quercia uno dei luoghi più amati di Scandiano e ha spiegato come il compito di amministrare sia fatto di responsabilità, dove le cose più belle e quelle più difficili coincidono spesso con la capacità di dare risposta ai bisogni dei cittadini.

La visita è poi proseguita all’aperto, nel giardino della scuola, dove il sindaco si è fermato a giocare con i bambini, condividendo con loro momenti semplici e autentici. La mattinata si è conclusa con il pranzo insieme, in un clima di comunità che ha coinvolto bambini, insegnanti e amministratori.