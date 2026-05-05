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Dal 8 maggio al 1° giugno 2026, Fiorano Modenese celebra la XXV edizione del Maggio Fioranese, con un ricco calendario di appuntamenti, tutti gratuiti, che animeranno il centro della città: concerti, spettacoli, mercatini e le eccellenze dello street food locale e nazionale; tante proposte differenti per accontentare tutti i gusti, presentate questa mattina, 5 maggio, nel corso di una conferenza stampa.

La rassegna, organizzata come sempre dal Comitato Fiorano in festa, propone per questa edizione speciale una ventina di appuntamenti artistici, musicali e di intrattenimento con ospiti come i Rio, in esclusiva nazionale (16 maggio), Enzo Avitabile (23 maggio), Mirko Casadei e Bandabardò (30 maggio) e Paolo Cevoli (1° giugno) e la tribute band Charlie Brown che il 31 maggio porterà sul palco l’energia dei Coldplay.

“Il programma di quest’anno, un mix di tradizione ed innovazione, con eventi sempre gratuiti per permettere a tutti di partecipare, è legato anche al percorso per l’hub ‘Fiorano, città del Santuario’ che stiamo portando avanti come Amministrazione. – sottolinea l’assessore agli Eventi e al Commercio, Sergio Romagnoli – Per questo abbiamo voluto tra i primi eventi un’iniziativa che valorizza il nostro Santuario. Il Maggio Fioranese, insieme alla sagra, è infatti la vetrina più importante per Fiorano e, in questi anni di lavoro, sta avendo un buon riscontro, anche tra gli sponsor. Ringrazio di cuore tutte le persone, le associazioni, le aziende e gli enti che continuano a credere nel Maggio Fioranese”.

“La XXV edizione parla di 25 anni di storia, partecipazione della comunità, passione e impegno, che hanno trasformato il Maggio Fioranese in un appuntamento irrinunciabile per il territorio, mantenendo uno spirito inclusivo e condiviso. – sottolinea Roberta Pè, presidente del Comitato Fiorano in festa – Il Maggio Fioranese rappresenta tradizione, identità e capacità di rinnovarsi, è un linguaggio che unisce. In questi anni la rassegna si è evoluta, ma ha sempre mantenuto il suo spirito originario: essere una festa per tutti, momento di incontro e di celebrazione della nostra identità”.

Piazza Ciro Menotti si conferma il palcoscenico d’elezione della kermesse, che parte venerdì 8 maggio con la tre giorni di “Napoli a passeggio” un’immersione nei sapori, nella musica e nelle tradizioni partenopee, con street food di qualità, piatti particolari cucinati da ristoratori napoletani e tanta animazione. Ma il programma del Maggio si estende anche a via Vittorio Veneto, a Villa Cuoghi, presso il BLA, in via Santa Caterina, sul sagrato della parrocchia di Fiorano e sul piazzale del Santuario.

Domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, l’evento “La Via dell’Arte … dal Centro al Colle“, porterà a Fiorano 15 maestri Madonnari del CCAM (Centro Culturale Artisti Madonnari di Mantova) e artisti del territorio, per decorare il tragitto dal centro al Santuario con opere a terra e su pannelli o cavalletti, ispirate alla figura materna nell’arte. Sono previsti anche laboratori per bambini. L’iniziativa è in collaborazione con la parrocchia di Fiorano, le associazioni InArte e Arte e Cultura.

Dopo in successo dello scorso anno, domenica 17 maggio ritorna anche la “Festa del buselein” (il bensone di Fiorano), con la gara gastronomica amatoriale “M’inzuppo”. Quest’anno piazza Ciro Menotti vedrà anche “Un bensone da record”, grazie al Panificio al furner in collaborazione con la Scuola alberghiera di Serramazzoni.

Nel programma anche spettacoli collaudati come quello di Dancing Time Libertas Fiorano (domenica 17 maggio) e Andam a Vegg (lunedì 18 maggio), ma anche novità per i giovanissimi, all’insegna dei trend più in voga, come “Le guardiane Kpop” liberamente tratto dalla serie televisiva Netflix ‘KPop Demon Hunters’, con concorso per la maschera Huntrix più bella tra il pubblico in costume (domenica 24 maggio).

Ma il Maggio Fioranese non è solo divertimento, ma anche comunità e solidarietà: il 1° giugno torna “Una risata per la vita” con Paolo Cevoli. Serata di sensibilizzazione sull’hospice Casa Giuly che sarà realizzato a Spezzano, insieme all’associazione Amici per la vita. Nel corso dello spettacolo premiazione dei vincitori della gara “M’inzuppo”, ricordando che il ricavato della vendita dei pezzi del bensone record andrà a favore della costruzione dell’hospice.

“Domenica 31 maggio invece si parla di prevenzione e salute in piazza Ciro Menotti, con i medici in pensione del territorio e i volontari di Associazione Volontari Fiorano (AVF) che misureranno la pressione e offriranno consigli per aiutare a prendersi cura di sé”, ricorda l’assessora ai Servizi sociali e sanitari, Elisa Ferrari.

Una grande novità del programma di quest’anno è anche il coinvolgimento delle scuole nel Maggio Fioranese con tre appuntamenti.

“Il primo, sabato 9 maggio, presso il BLA, in via Silvio Pellico, a conclusione del percorso artistico, educativo “Viaggi sospesi”, che ha coinvolto 70 alunni delle scuole Guidotti – spiega Tina de Falco, curatrice del progetto e presidente dell’associazione InArte” – con installazione del ‘Muro di Stracci’, realizzato dai bambini ispirandosi all’opera di Michelangelo Pistoletto, il Monumentino e riflettendo sulla fast fashion”. Durante la giornata sono previsti anche uno scambio di abiti non utilizzati o diventati troppo piccoli e mostra con premiazione del concorso che ha visto i bambini del Distretto realizzare barchette con tema il viaggio, con materiali liberi.

“Poi ci saranno le due feste di fine anno scolastico in piazza Ciro Menotti – racconta l’assessora alla Scuola, Monica Lusetti – Sabato 16 maggio gli alunni delle scuole d’infanzia, primaria e secondaria dell’Istituto comprensivo Fiorano 1, metteranno in scena “Il giro nel mondo in 180 giorni di scuola”, spettacolo che coinvolgerà oltre 600 bambini e ragazzi in un viaggio tra culture, musica e creatività. Mentre sabato 23 maggio, oltre 400 alunni della primaria dell’Istituto comprensivo Francesca Bursi porteranno in scena “Join the world”. Entrambe le esibizioni sono frutto di un percorso musicale con Sonus Academy”.

E ancora, al Maggio Fioranese, spazio in via Vittorio Veneto, ai mercatini dell’associazione culturale Talenti (tutti i fine settimana), ai collezionisti con il Vinyl Market (24 maggio) e ai motori con il Fiorano Motor Fest: esposizione di auto e moto sportive, in via Santa Caterina (30 maggio).

Non mancherà poi il buon cibo con piazza Martiri Partigiani fioranesi e via Vittorio Veneto che ospiteranno i punti di ristoro dedicati a gnocco, tigelle e borlenghi, a cura de La Sfoglia e Associazione Volontari Fiorano.

Infine a Villa Cuoghi, tutti i sabati di maggio e domenica 10, dalle 21, ci sarà l’animazione di “Quartiere Latino” con le scuole di ballo del territorio.

Il Maggio Fioranese continua anche a giugno con due appuntamenti: venerdì 19 giugno il concerto della banda Flos Frugi e sabato 20 giugno, insieme a Radio Antenna 1, la 7° edizione del Quarantenna1 Festival, dalle 19 fino all’1.30, con gruppi musicali, dj set e il concerto dei Liminanas e Neoprimitivi.

Gli eventi del Maggio Fioranese sono realizzati in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, Gp Eventi, associazioni e enti del territorio e grazie all’importante sostegno delle associazioni di categoria e degli sponsor, che ogni anno dimostrano di apprezzare sempre più la qualità degli eventi offerti.

“Come Lapam – spiega Stefano Roncaglia – sosteniamo l’artigianato locale, in particolare nell’iniziativa del 17 maggio dedicata al bensone dove viene valorizzato il mestiere del panettiereed è impegnato un nostro associato storico”.

Per Gabriella Campani di Confcommercio: “Il programma del Maggio Fioranese è come sempre interessante adatto a tutte le età e per tutti i gusti”.

“Il Maggio fioranese è una bella occasione di socialità, per stare insieme e passare momenti sereni, di cui abbiamo bisogno in questo momento storico”, ha sottolineato Giuseppe Rubbino di Confesercenti.

“Il Comitato Fiorano in festa ha sempre lavorato per offrire alla comunità un’occasione concreta per ritrovarsi, lavorando in modo corale, dove ognuno mette del suo” ha aggiunto Gian Carla Moscattini, vicepresidente del Comitato Fiorano in festa.

Per consentire lo svolgimento delle diverse iniziative sono previste modifiche alla viabilità in centro a Fiorano, nei fine settimana di maggio.

Il programma completo della rassegna è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Fiorano Modenese e sugli account social del Maggio Fioranese.