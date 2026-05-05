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Nonostante il progetto “Digitale facile” si concluda con aprile, lo sportello di supporto ai cittadini per l’accesso ai servizi digitali proseguirà fino al 30 giugno all’interno del Laboratorio Aperto ai Chiostri di San Pietro.

Da novembre del 2024 ad oggi, l’attività della rete di sportelli ha fornito supporto a migliaia di cittadini grazie a un finanziamento nell’ambito del progetto regionale Digitale Facile Emilia-Romagna con l’obiettivo di alfabetizzare i cittadini all’uso delle nuove tecnologie, facilitandoli nell’utilizzo di Internet e dei servizi digitali pubblici e privati. Il servizio ha accompagnato, tramite corsi e sportelli digitali, 5.635 cittadini nell’approccio alle nuove tecnologie. Oltre ai cittadini che hanno avuto accesso ai punti, sono migliaia i giovani coinvolti sui temi della sicurezza digitale e dell’uso consapevole dei social, tra cui quattro istituti superiori (Scaruffi-Levi-Tricolore, Bus Pascal, Filippo Re, Matilde di Canossa) e i giovani che hanno frequentato i corsi organizzati con Unimore. In totale il progetto ha coinvolto 2.200 studenti nella fascia di età dai 14 ai 24 anni. Infine, grazie al progetto sono stati realizzati oltre cento corsi che hanno visto il coinvolgimento di 2.740 partecipanti tra studenti, giovani, anziani e dipendenti pubblici e soci degli Enti del terzo settore.

“L’opportunità offerta dal Pnrr dedicata al Digitale Facile – ha spiegato RobertoNeulichedl, assessore a Tutela ambientale e Università – esige una riflessione per pianificare nuovi interventi che garantiscano l’accesso a punti qualificati per la gestione di servizi sempre più connessi all’identità digitale. In stretto raccordo con l’assessora regionale all’Agenda digitale Elena Mazzini, si sta quindi lavorando a un nuovo progetto che possa rendere strutturali e stabili nel tempo alcuni Punti Digitali Facile”.

Lo sportello Digitale facile è un progetto promosso dal Comune di Reggio Emilia – in collaborazione con Consorzio Quarantacinque (Laboratorio aperto ai Chiostri di San Pietro), Impact Hub Reggio Emilia, Consorzio Oscar Romero, Auser Reggio Emilia, Cooperativa Sociale Rigenera, Centro Sociale Carrozzone, Centro Sociale Orologio, Accademia di Quartiere, Associazione Culturale Cinqueminuti, Arci Reggio Emilia, Cooperativa sociale Insight Migration – nell’ambito del progetto regionale Digitale Facile Emilia-Romagna, finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per alfabetizzare i cittadini all’uso delle nuove tecnologie facilitandoli nell’utilizzo di Internet e dei servizi digitali pubblici e privati.

Lo Sportello dei Chiostri continuerà a fornire tutti i servizi di assistenza e supporto con aperture il martedì e il venerdì dalle 9 alle 12.30 e il mercoledì dalle 15 alle 18.30. L’accesso è su appuntamento prenotando on line sul sito https://affluences.com/digitale-facile-reggio-nellemilia tramite l’App mobile Affluences o attraverso il call centre regionale al numero 800141147. L’Urp Comune informa di via Farini continuerà ad fornire il servizio di riconoscimento per l’attivazione dello Spid.