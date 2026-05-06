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In un momento in cui il mercato del lavoro continua a trasformarsi, tra nuove competenze richieste e percorsi professionali sempre più dinamici, il dialogo tra imprese, formazione e ricerca diventa decisivo per orientare i giovani. In tal senso, il Motor Valley Fest, il festival della Terra dei Motori dell’Emilia-Romagna, da otto anni si conferma un interessante laboratorio di orientamento e confronto per le nuove generazioni. Durante l’edizione 2026, in programma a Modena dal 28 al 31 maggio, agli studenti e ai giovani ricercatori sarà infatti dedicato uno specifico palinsesto di incontri tematici.

L’appuntamento è per giovedì 28 maggio – dalle 14.30 alle 18.30 – e venerdì 29 maggio – dalle 10.30 alle 17.30 con i Talent Talk: dieci incontri che vedranno alternarsi sul palco del Teatro del Collegio San Carlo della città le voci più autorevoli dell’ecosistema Motor Valley e del mondo della mobilità internazionale.

A raccontare l’evoluzione delle professioni di questo ambito saranno le Case Auto e Moto Dallara, Ducati, Ferrari, Lamborghini, Pagani insieme alle aziende HPE Group, Loccioni e Visa Cash App – Racing Bulls; gli incontri con MUNER Motor Valley University of Emilia-Romagna e Accenture permetteranno di approfondire il tema delle nuove competenze rese necessarie dalle trasformazioni tecnologiche in atto a livello globale.

Grazie alla possibilità per i partecipanti di incontrare i relatori e poter rivolgere loro domande e dubbi, l’appuntamento con i Talent Talk del Motor Valley Fest rappresenta un’importante opportunità di conoscenza e confronto per tutti giovani interessati a costruire il proprio percorso professionale nel mondo dei motori.

Le iscrizioni – come sempre gratuite – sono aperte sul sito del festival, sulla pagina dedicata all’agenda: Motor Valley Fest.

Non solo Talk. Per tutte e quattro le giornate del Motor Valley Fest, Piazza Grande a Modena ospiterà anche i progetti di Formula SAE, la competizione universitaria internazionale di design ingegneristico, offrendo visibilità e inedite possibilità di confronto tra addetti ai lavori a 11 università italiane e 16 team impegnati nello sviluppo di prototipi.

Protagonisti saranno:

Università di Roma La Sapienza con i team Fast Charge e Sapienza Gladiators

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna con UniBo Motorsport

Università degli Studi di Messina con MotoStudent SIC e Zancle e-drive

Università degli Studi di Ferrara con Ferrara Squadra Corse

Università degli Studi di Brescia con UniBs Motorsport

Politecnico di Milano con Polimi Motorcycle Factory e Dynamis PRC

Università degli Studi di Padova con Race Up e QuartodiLitro

Università degli Studi di Roma Tor Vergata con Scuderia Tor Vergata

Università degli Studi di Bergamo con E-Racing Bergamo

Università della Calabria con Unical Reparto Corse

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia con MoRe Modena Racing e Impulse Modena Racing

Sempre in Piazza Grande sia il MUNER Motor Valley University of Emilia-Romagna – l’iniziativa interuniversitaria promossa dalla Regione Emilia-Romagna per la formazione avanzata nel settore automotive – che l’ITS MAKER Academy saranno a disposizione per incontrare le nuove generazioni offrendo informazioni sui percorsi formativi e opportunità di orientamento.